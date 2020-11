Sarà un sobrio Natale. Verso conferma coprifuoco e no a spostamenti tra regioni (anche se gialle) (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – Sarà un Natale “pandemico” senza sconti. Con buona probabilità verranno confermate tutte le restrizioni vigenti, a partire dal coprifuoco dalle 22 alle 6, chiusura per bar e ristoranti alle 18 e stop agli spostamenti tra regioni, anche se gialle. E’ quanto trapela dalle relazioni del Comitato tecnico scientifico che ora si trovano sui tavoli del governo, in attesa del prossimo Dpcm che dovrebbe arrivare Verso il 2 dicembre. La linea dura dell’esecutivo giallofuscia nasce dalla considerazione che “un rilassamento prematuro e un abbassamento dell’attenzione nei comportamenti” avrebbero conseguenze drammatiche perché la pressione negli ospedali è “molto elevata e non in regressione”. Natale con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov –un“pandemico” senza sconti. Con buona probabilità verrannote tutte le restrizioni vigenti, a partire daldalle 22 alle 6, chiusura per bar e ristoranti alle 18 e stop aglitrase. E’ quanto trapela dalle relazioni del Comitato tecnico scientifico che ora si trovano sui tavoli del governo, in attesa del prossimo Dpcm che dovrebbe arrivareil 2 dicembre. La linea dura dell’esecutivo giallofuscia nasce dalla considerazione che “un rilassamento prematuro e un abbassamento dell’attenzione nei comportamenti” avrebbero conseguenze drammatiche perché la pressione negli ospedali è “molto elevata e non in regressione”.con ...

IlPrimatoN : Almeno in Francia ci sarà un allentamento del coprifuoco per le notti del 24 e del 31 dicembre. Qui da noi non se n… - ElisaToscano2 : RT @Masse78: Avete notato che siamo a dicembre e non si vede neanche una pubblicità di Natale? Gli altri anni iniziavano a settembre con pa… - Giada21195165 : RT @Masse78: Avete notato che siamo a dicembre e non si vede neanche una pubblicità di Natale? Gli altri anni iniziavano a settembre con pa… - Colpatrizia3 : RT @Masse78: Avete notato che siamo a dicembre e non si vede neanche una pubblicità di Natale? Gli altri anni iniziavano a settembre con pa… - Casella_Chris77 : RT @Masse78: Avete notato che siamo a dicembre e non si vede neanche una pubblicità di Natale? Gli altri anni iniziavano a settembre con pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà sobrio Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie