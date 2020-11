Paupisi | Orsillo | “Al Covid non permetteremo di spazzare via il Natale | ecco il cartellone”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Nonostante il momento di emergenzail Comune die la Pro Loco dihanno messo in piedi un cartellone natalizio di iniziative. Ad annunciarlo è il Presidente della Pro Loco paupisana , Dario, che evidenzia l’idea messa in campo per questo2020: “ In un’emergenza come quella che stiamo vivendo in seguito alla pandemia di-19, la paura della situazione nuova, inattesa e potenzialmente dannosa per la salute nostra e per quella dei nostri famigliari, una crisi economica che sta colpendo le attività e le nostre certezze e la necessità di una condizione di isolamento sociale – afferma– comportano una inevitabile sensazione di malessere interiore. Non possiamo, però, ...