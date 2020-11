Morte Maradona, non solo la statua: adesso anche l’aeroporto in onore di Diego (Di sabato 28 novembre 2020) L’Argentina, dopo la Morte di Maradona, si è fermata. adesso prova a ripartire e nello stesso tempo si cerca di trovare il modo migliore per celebrare il Pibe de Oro. Infatti si pensa già a creare una statua da mettere all’aeroporto di Buenos Aires, ma questo evidentemente non basta. Enrique Bochini, ex compagno di Maradona nell’Argentina, ne ha parlato così sull’idea di intitolare a Maradona l’aeroporto di Ezeiza: “Penso che l’aeroporto di Ezeiza dovrebbe chiamarsi Maradona, con tutto il rispetto per il ministro Pistarini ma quando tu arrivi in Argentina arrivi da Maradona. In Nazionale Diego era nel suo momento migliore e tutti stavano bene. Ma oltre ad essere il miglior giocatore ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) L’Argentina, dopo ladi, si è fermata.prova a ripartire e nello stesso tempo si cerca di trovare il modo migliore per celebrare il Pibe de Oro. Infatti si pensa già a creare unada mettere aldi Buenos Aires, ma questo evidentemente non basta. Enrique Bochini, ex compagno dinell’Argentina, ne ha parlato così sull’idea di intitolare adi Ezeiza: “Penso chedi Ezeiza dovrebbe chiamarsi, con tutto il rispetto per il ministro Pistarini ma quando tu arrivi in Argentina arrivi da. In Nazionaleera nel suo momento migliore e tutti stavano bene. Ma oltre ad essere il miglior giocatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona L'inchiesta sulla morte di Maradona fra polemiche, selfie ed eredità Sky Sport All Blacks onorano Maradona prima della battaglia con l'Argentina: davanti all'Haka la maglia nera col 10 - Com'è andata a finire - Highlights

Diretta Napoli-Rijeka ore 21: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

di Paolo Ricci Bitti Con la tensione prepartita che si tagliava con il coltello, il capitano degli All Blacks Sam Cane ha raggiunto a passi lenti ...Al San Paolo il club azzurro ospita i croati nella quarta giornata del girone di Europa League: sarà un'atmosfera strana, all'indomani della morte di Diego Maradona ...