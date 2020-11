Infortuni Sampdoria | le condizioni di Quagliarella | Keita e Colley

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 novembre 2020) Lasi prepara alla prossima sfida contro il Torino: il punto sullediLascenderà in campo per la nona giornata di campionato contro il Torino. Il match è in programma lunedì 30 novembre (ore 18.30) tra le mura dell’Olimpico Grande Torino. Nella sfida contro i granata il tecnico Claudio Ranieri non conterà sulla presenza di Omar, ancora alle prese con la gastrite. Fabio, invece, dovrebbe farcela nonostante il problema muscolare alla coscia sinistra.Balde continua il suo percorso di recupero. Leggi su Calcionews24.com