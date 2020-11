Il saluto social di Dalma Maradona, figlia di Diego: "Ti difenderò per tutta la vita" (Di sabato 28 novembre 2020) “Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita”. Con queste parole Dalma Maradona, figlia del campione Diego, saluta via social il padre scomparso a 60 anni, in seguito a un arresto cardiaco. View this post on Instagram A post shared by Dalma Maradona (@Dalmaradona) “Ho sempre avuto molta paura della mia morte, ma non oggi. Perché so che questo sarà il momento in cui ti rivedrò e ti abbraccerò di nuovo”, scrive sul suo profilo Instagram Dalma, nata dall’unione con Claudia Villafane, “Mi manchi già pa! Resisterò qui, senza quella parte del mio cuore che hai portato con te! Ti amerò e ti difenderò per tutta la ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) “Ti amerò e tiperla”. Con queste paroledel campione, saluta viail padre scomparso a 60 anni, in seguito a un arresto cardiaco. View this post on Instagram A post shared by(@radona) “Ho sempre avuto molta paura della mia morte, ma non oggi. Perché so che questo sarà il momento in cui ti rivedrò e ti abbraccerò di nuovo”, scrive sul suo profilo Instagram, nata dall’unione con Claudia Villafane, “Mi manchi già pa! Resisterò qui, senza quella parte del mio cuore che hai portato con te! Ti amerò e tiperla ...

"Sono distrutta ma andrò avanti. Ho messo insieme i miei pezzi e non riesco a immaginare come sarà la mia vita senza di te" ...

