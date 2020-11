Ian James Formula E | “Troppo presto per puntare al titolo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 novembre 2020) Nella conferenza stampa riservata ai team principal Ian, responsabile della Mercedes diE, ha rilasciato parole caute insieme a Susie Wolff e a Christian Silk. Il dirigente britannico sottolinea come in questa stagione occorra sintonizzare in perfetta armonia sia il lavoro in fabbrica che quello in pista, così da massimizzare la prestazione in ogni gara. Prima però è meglio concentrarsi sui test di Valencia. IanE – Mercedes è la favorita per la conquista del titolo? Questo sarà il secondo anno in FE per Mercedes, che correrà con la Silver Arrow 02. Le aspettative sono molto alte per il team anglo-tedesco, considerato il terzo posto nella classifica costruttori ottenuto la scorsa stagione. Nella Season 6, pur con numerose tappe cancellate, le Frecce d’Argento elettriche sono riuscite a ...