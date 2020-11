I pediatri confermano | i più piccoli trasmettono raramente il Covid-19

(Di sabato 28 novembre 2020) I piùil: solo nell'8% delle infezioni di Sars-Cov-2 i bambini e ragazzi sono stati vettori della trasmissione. Mentre nell'epidemia di influenza aviaria H5N1 in oltre il 50% dei casi l'infezione è stata portata in famiglia dai bambini. L'articolo .

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Sono i 53 i bambini, in Italia, colpiti da sindrome multi-infiammatoria sistemica, 'simil-Kawasaki', e 96 con malattia di Kawasaki classica, per un totale di 149. No ...Esiste un legame tra il coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24) e la sindrome multi-infiammatoria sistemica (MIS-C), che presenta alcune caratteristiche simili alla malattia di Kawasaki.