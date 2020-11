Formula 1 | le qualifiche del GP del Bahrain LIVE

Leggi su newsmondo

(Di sabato 28 novembre 2020)1, ledel GP del. Duello Mercedes-Red Bull per la pole. Ferrari a caccia della Q3. MANAMA () –1, ledel GP del. Un turno che vedrà, almeno rispettando i tempi delle prove libere, un duello tra Mercedes (Hamilton) e Red Bull (Verstappen) per la pole position. Qualche difficoltà di troppo per la Ferrari. Obiettivo massimo la Q3. Il programma e gli highlights del weekend del. Iniziate ledel GP del. Notizia in aggiornamento