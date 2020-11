Elena Pagliarini, l’infermiera simbolo: “Natale? Preoccupatevi di non farlo in ospedale” (Di sabato 28 novembre 2020) Elena Pagliarini, infermiera divenuta un simbolo nel corso della prima ondata del Covid-19, è tornata a parlare. L’operatrice sanitaria si è scagliata contro coloro che si preoccupano soltanto della possibilità di trascorrere serenamente il Natale. Elena Pagliarini a marzo scorso è diventata un simbolo della lotta contro il Covid-19. l’infermiera, nel corso della prima ondata, fu fotografata L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 28 novembre 2020), infermiera divenuta unnel corso della prima ondata del Covid-19, è tornata a parlare. L’operatrice sanitaria si è scagliata contro coloro che si preoccupano soltanto della possibilità di trascorrere serenamente il Natale.a marzo scorso è diventata undella lotta contro il Covid-19., nel corso della prima ondata, fu fotografata L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

