abruzzoweb : COVID, REZZA: “AUMENTANO I RICOVERI, MANTENERE MISURE ADEGUATE” - AgenziaVISTA : #Covid, #Rezza: “Primi effetti misure ma incidenza ancora alta, l’Rt si fissa a 1,1? - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Rezza: 'Aumentano i ricoveri, bisogna mantenere misure adeguate' #coronavirus - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Covid, Rezza: 'Aumentano i ricoveri, bisogna mantenere misure adeguate' #coronavirus - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, Rezza: 'Aumentano i ricoveri, bisogna mantenere misure adeguate' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rezza

La Puglia resta zona arancione. Non ci sono ancora le condizioni per promuovere la regione a zona gialla, così come ieri è stato invece deciso per Liguria e Sicilia. Numeri ancora ...Per la terza settimana dall’introduzione delle «aree colore di rischio Covid» da parte del ministero della Salute, lo scorso 4 novembre, il Veneto resta giallo. Il che significa coprifuoco dalle 22 al ...