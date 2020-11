Case vip | la villa di Kris Jenner in «Keeping Up with the Kardashians» è in vendita

Leggi su vanityfair

(Di sabato 28 novembre 2020) Per chi ha voglia di una vita da reality, ora è in vendita la casa di Keeping Up with the Kardashians: la villa di Kris Jenner di Studio City, tra i più vivaci quartieri di Holliwood, che è comparsa durante le riprese del programma tv che ha tenuto attaccate allo schermo milioni di persone nel mondo. È stata il quartier generale dei Kardashian, ma per finta: una controfigura, usata a partire dalla quarta stagione per confondere i fan e non fargli capire dove vivessero esattamente i componenti del clan, così da evitare situazioni spiacevoli e talvolta anche pericolose.