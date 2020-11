Toscano” Affrontiamo una squadra forte | dovremo usare la testa”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 novembre 2020) Sabato 28/11/2020 alle ore 16:00 si giocherà la sfida Monza-Reggina allo stadio Brianteo, co molta probabilità domani Cristian Brocchi siederà sulla panchina dopo l’operazione ai calcoli renali. Toscano domani dovrà scegliere l’attaccante giusto per perforare la difesa del Monza. Conferenza Barilla, centrocampista Monza Ci sarà tanta emozioni ad affrontare la Reggina che è stata casa mia per anni ed è ancora nel mio cuore. Ora però è un avversario e dovrà mettere da parte i sentimenti. La mia condizione? Sto migliorando giorno per giorno, il ginocchio sta abbastanza bene. Siamo a buon punto. La vittoria? La voglia di rivalsa dopo la Coppa Italia c’è sempre. Contro la SPAL ci aspettavamo qualcosa di più e vogliamo rifarci domani. Ci sono tanti impegni ravvicinati e ci vorrà il massimo del supporto da parte di tutti. Brocchi? Sono contento che sia tornato, con lui abbiamo una ...