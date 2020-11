Sassuolo-Inter: le ultimissime sulle probabili formazioni (Di venerdì 27 novembre 2020) La nona giornata di Serie A parte domani alle 15.00 con una super sfida di altissima classifica. Il super Sassuolo ospita un’Inter che non può più sbagliare se vuole tenere il passo delle prime. In casa Sassuolo, De Zerbi recupera qualche elemento, anche se dovrà ancora fare a meno di Caputo, ancora ai box. Fuori anche Defrel, Pegolo, Romagna, Haraslin e Ricci. Per quanto riguarda l’Inter, Conte potrebbe far riposare Lukaku, schierando Sanchez dall’inizio. Darmian dovrebbe partire dal 1? al posto di Hakimi. Queste le probabili formazioni: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi. Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) La nona giornata di Serie A parte domani alle 15.00 con una super sfida di altissima classifica. Il superospita un’che non può più sbagliare se vuole tenere il passo delle prime. In casa, De Zerbi recupera qualche elemento, anche se dovrà ancora fare a meno di Caputo, ancora ai box. Fuori anche Defrel, Pegolo, Romagna, Haraslin e Ricci. Per quanto riguarda l’, Conte potrebbe far riposare Lukaku, schierando Sanchez dall’inizio. Darmian dovrebbe partire dal 1? al posto di Hakimi. Queste le(4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi.(3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, ...

