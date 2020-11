Sassuolo-Inter, De Zerbi: “Nerazzurri squadra top, abbiamo ancora voglia di stupire” (Di venerdì 27 novembre 2020) Roberto De Zerbi si proietta alla sfida di campionato contro l'Inter.Il tecnico del Sassuolo avvisa i nerazzurri che arrivano da una pesante sconfitta subita in casa contro il Real Madrid che ne ha seriamente compromesso il cammino in Champions League. Le parole del tecnico bresciano ai microfoni di Sky Sport."Il Sassuolo è una squadra piccola che cerca di farsi spazio tra le big, non si sono capovolte le gerarchie e sappiamo che l'Inter è una squadra fortissima. Noi però ci stiamo conquistando spazio con merito, nessuno ci sta regalando niente. vogliamo passare una giornata da grande squadra". Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) Roberto Desi proietta alla sfida di campionato contro l'.Il tecnico delavvisa i nerazzurri che arrivano da una pesante sconfitta subita in casa contro il Real Madrid che ne ha seriamente compromesso il cammino in Champions League. Le parole del tecnico bresciano ai microfoni di Sky Sport."Ilè unapiccola che cerca di farsi spazio tra le big, non si sono capovolte le gerarchie e sappiamo che l'è unafortissima. Noi però ci stiamo conquistando spazio con merito, nessuno ci sta regalando niente.mo passare una giornata da grande".

