Sassuolo, Boga: “Mia stagione iniziata dopo gol al Verona. Vogliamo arrivare in alto” (Di venerdì 27 novembre 2020) L'esterno del Sassuolo, Jeremie Boga, ha parlato in vista della sfida contro l'Inter. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: "Sarà una partita molto difficile, i nostri avversari sono molto fisici e hanno molti giocatori di qualità. Sappiamo cosa aspettarci e noi stiamo bene. Siamo in fiducia, speriamo di vincere e fare una bella partita. dopo il gol contro il Verona è partita la mia stagione, sono contento quando gioco nell'uno contro uno. Siamo tutti giocatori tecnici che giocano bene la palla e per me è facile giocare con i miei compagni. Sono felice di essere rimasto perché l'obiettivo della squadra è arrivare in alto. Ogni giocatore vuole crescere: se cresciamo tutti la squadra diventa più forte".caption id="attachment 1057109" align="alignnone" width="827" ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) L'esterno del, Jeremie, ha parlato in vista della sfida contro l'Inter. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: "Sarà una partita molto difficile, i nostri avversari sono molto fisici e hanno molti giocatori di qualità. Sappiamo cosa aspettarci e noi stiamo bene. Siamo in fiducia, speriamo di vincere e fare una bella partita.il gol contro ilè partita la mia, sono contento quando gioco nell'uno contro uno. Siamo tutti giocatori tecnici che giocano bene la palla e per me è facile giocare con i miei compagni. Sono felice di essere rimasto perché l'obiettivo della squadra èin alto. Ogni giocatore vuole crescere: se cresciamo tutti la squadra diventa più forte".caption id="attachment 1057109" align="alignnone" width="827" ...

ItaSportPress : Sassuolo, Boga: 'Mia stagione iniziata dopo gol al Verona. Vogliamo arrivare in alto' - - BiRaskolnikov : @Jnterista_9 Col Sassuolo, peraltro. Boga ucciderà d’Ambrosio - Alessan34958222 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Sassuolo - #Boga, primi contatti per il rinnovo - PianetaMilan : #Calciomercato #Sassuolo - #Boga, primi contatti per il rinnovo - aafriendzoni : @LePortinaie Un anno in prestito al Sassuolo dal Maestro De Zerbi, poi li portiamo entrambi a Torino assieme a Boga -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Boga Calciomercato Sassuolo: primi approcci con Boga per il rinnovo Sassuolonews.net Mandorlini: «Sassuolo grande squadra, ma mi aspetto una reazione dell’Inter»

«I nerazzurri hanno una rosa molto superiore. Ho allenato De Zerbi in Romania e credo di avergli trasmesso qualcosa» ...

Sassuolo, Boga: “Mia stagione iniziata dopo gol al Verona. Vogliamo arrivare in alto”

L’esterno del Sassuolo, Jeremie Boga, ha parlato in vista della sfida contro l’Inter. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: “Sarà una partita molto difficile, i nostri avversari sono molto fisi ...

«I nerazzurri hanno una rosa molto superiore. Ho allenato De Zerbi in Romania e credo di avergli trasmesso qualcosa» ...L’esterno del Sassuolo, Jeremie Boga, ha parlato in vista della sfida contro l’Inter. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: “Sarà una partita molto difficile, i nostri avversari sono molto fisi ...