Samsung Galaxy Z Flip 3 sarà più sottile e economico

Leggi su wired

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Foto:3 dovrebbe debuttare nel corso della prossima primavera come nuovo modello di pieghevole con apertura e chiusura a conchiglia. L’anticipazione più succulenta non riguarda (solo) design o hardware, quanto il prezzo che potrebbe abbassarsi in modo deciso rispetto al precedente Z. A riportare le voci è stato il sempre affidabile leaker Ice Universe su Weibo con un laconico post che cita testualmente: “3, 120 Hz, frame più, più, entro i 1w”. La prima parte riguarda la frequenza di aggiornamento del display che salirà appunto a 120 Hz per un’esperienza più fluida e adatta anche al gaming. La prima versione si fermava alla metà, 60 Hz. Il frame più ...