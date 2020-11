Roma: presentato primo bus ibrido della nuova flotta Atac (Di venerdì 27 novembre 2020) Il primo bus ibrido della flotta Atac è arrivato a Roma. Si tratta di un prototipo dei 100 autobus ibridi che entreranno in servizio a partire dall’estate prossima. La sindaca Virginia Raggi lo ha presentato oggi al deposito Atac in via Prenestina, insieme all’assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese, l’AU di Atac Giovanni Mottura e i vertici di Daimler BusesEvoBus Italia – l’AD Heinz Friedrich, il Direttore Commerciale Clienti Pubblici Michele Maldini e il Key Account Manager Gianluca Selvaggi. “La flotta di Atac diventa sempre più ‘green’ grazie ai nuovi bus ibridi, mezzi acquistati dalla società che saranno impiegati su tutta la rete, dal centro alla periferia, contribuendo a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilbusè arrivato a. Si tratta di un prototipo dei 100 autobus ibridi che entreranno in servizio a partire dall’estate prossima. La sindaca Virginia Raggi lo haoggi al depositoin via Prenestina, insieme all’assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese, l’AU diGiovanni Mottura e i vertici di Daimler BusesEvoBus Italia – l’AD Heinz Friedrich, il Direttore Commerciale Clienti Pubblici Michele Maldini e il Key Account Manager Gianluca Selvaggi. “Ladidiventa sempre più ‘green’ grazie ai nuovi bus ibridi, mezzi acquistati dalla società che saranno impiegati su tutta la rete, dal centro alla periferia, contribuendo a ...

Atac: presentato il primo bus ibrido

Il primo bus ibrido della flotta Atac è arrivato a Roma. Si tratta di un prototipo dei 100 autobus ibridi che entreranno in servizio a partire dall'estate prossima. La sindaca Virginia Raggi lo ha pre ...

