Raffaella Carrà | Conobbi Maradona la prima volta nel 1979 | per venire a un mio concerto si fece una notte in carcere

"Conobbi Maradona la prima volta nel 1979: per venire a un mio concerto si fece una notte in carcere"

"Conobbi Maradona la prima volta nel 1979. Per venire a un mio concerto passò una notte in carcere". A parlare è Raffaella Carrà che, sulle pagine del Messaggero, ricorda il campione, scomparso il 25 novembre. "Caro, caro amico mio soffro tanto e prego, ci hai lasciato troppo presto. Ti voglio bene", ha scritto la conduttrice su Twitter dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona e ora al Messaggero rivela le origini della loro amicizia: "L'ho conosciuto in Italia quando lo invitavo ai miei programmi, ma la prima volta è venuto lui da me ed è pure finito in prigione. Io cantavo in una grande arena a Buenos Aires. Era il ...

