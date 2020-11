Neanche Miozzo in Calabria. Le tre ragioni per cui è saltata la nomina (Di venerdì 27 novembre 2020) Non sarà Agostino Miozzo il nuovo commissario alla Sanità in Calabria. A sorpresa, dopo quella di Giuseppe Zuccatelli e dell’ex rettore della Sapienza di Roma Eugenio Gaudio, stamattina è saltata anche la nomina dell’attuale coordinatore del Comitato tecnico scientifico, data per certa per due giorni. Tre le condizioni poste dal medico sessantasettenne - in pensione dal primo ottobre - e sulle quali la trattativa, in corso fino a ieri sera, si sarebbe inceppata, facendo sfumare la nomina. A quanto risulta ad HuffPost, Miozzo avrebbe chiesto poteri in deroga in caso di inerzia degli uffici, di tornare in servizio e di poter avere al suo fianco una squadra composta da più di venti persone, vista anche la delicatezza della missione da svolgere. Chirurgo specializzato in ginecologia, alle ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Non sarà Agostinoil nuovo commissario alla Sanità in. A sorpresa, dopo quella di Giuseppe Zuccatelli e dell’ex rettore della Sapienza di Roma Eugenio Gaudio, stamattina èanche ladell’attuale coordinatore del Comitato tecnico scientifico, data per certa per due giorni. Tre le condizioni poste dal medico sessantasettenne - in pensione dal primo ottobre - e sulle quali la trattativa, in corso fino a ieri sera, si sarebbe inceppata, facendo sfumare la. A quanto risulta ad HuffPost,avrebbe chiesto poteri in deroga in caso di inerzia degli uffici, di tornare in servizio e di poter avere al suo fianco una squadra composta da più di venti persone, vista anche la delicatezza della missione da svolgere. Chirurgo specializzato in ginecologia, alle ...

Kalmha : RT @mattiafeltri: Neanche Miozzo in Calabria. Le tre ragioni per cui è saltata la nomina (di L. Matarese) - Avv_Mant : Quelli bravi. #conte #sanitacalabrese #Coronavirusitalia #ItaliaViva #PD #Renzi #Zingaretti Neanche Miozzo in Cala… - Andreacritico : RT @mattiafeltri: Neanche Miozzo in Calabria. Le tre ragioni per cui è saltata la nomina (di L. Matarese) - PigiDimitri : RT @mattiafeltri: Neanche Miozzo in Calabria. Le tre ragioni per cui è saltata la nomina (di L. Matarese) - mattiafeltri : Neanche Miozzo in Calabria. Le tre ragioni per cui è saltata la nomina (di L. Matarese) -