L’Italia chiede aiuto: al Banco Alimentare si rivolgono il 50% in più delle famiglie (Di venerdì 27 novembre 2020) Un appuntamento dal saporte diverso, più amaro del solito, quella giornata nazionale della colletta Alimentare che il Banco Alimentare organizza ormai da 24 ore e che però, oggi, contribuisce alla fotografia di un Paese messo in ginocchio da una crisi feroce, con le famiglie che hanno ormai perso la speranza nel futuro. Complice anche la lentezza del governo nel fornire risposte all’emergenza, il numero di nuclei che rischiano di non arrivare a fine mese è andato aumentando in maniera preoccupante. Da qui, l’importanza di un’iniziativa per tendere la mano a chi è più in difficoltà. Il Banco Alimentare ha così lanciato la sua “colletta dematerializzata”: fino all’8 dicembre, nei supermercati saranno disponibili card da 2, 5 e 10 euro convertibili in prodotti alimentari da destinare ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 27 novembre 2020) Un appuntamento dal saporte diverso, più amaro del solito, quella giornata nazionale della collettache ilorganizza ormai da 24 ore e che però, oggi, contribuisce alla fotografia di un Paese messo in ginocchio da una crisi feroce, con leche hanno ormai perso la speranza nel futuro. Complice anche la lentezza del governo nel fornire risposte all’emergenza, il numero di nuclei che rischiano di non arrivare a fine mese è andato aumentando in maniera preoccupante. Da qui, l’importanza di un’iniziativa per tendere la mano a chi è più in difficoltà. Ilha così lanciato la sua “colletta dematerializzata”: fino all’8 dicembre, nei supermercati saranno disponibili card da 2, 5 e 10 euro convertibili in prodotti alimentari da destinare ...

