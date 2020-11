Inter, Zhang: “Conte ha le qualità professionali e umane per creare una mentalità vincente” (Di sabato 28 novembre 2020) Durante l'assemblea dei soci dell'Inter, che ha approvato il bilancio 2019/2020 del club nerazzurro è Intervenuto il presidente Steven Zhang: "In Conte abbiamo identificato le qualità professionali e umane per creare una mentalità vincente". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Steven Zhang, nel suo discorso durante l'assemblea dei soci nerazzurri, che ha approvato il bilancio 2019/2020 dell'Inter. "All'inizio dell'anno scorso ci eravamo posti l'obiettivo di mettere solide basi per costruire una nuova era che in maniera graduale deve riportare l'Inter alla vittoria - riporta Sport.Sky.it- -. In Conte abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed ... Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) Durante l'assemblea dei soci dell', che ha approvato il bilancio 2019/2020 del club nerazzurro èvenuto il presidente Steven: "In Conte abbiamo identificatoperunavincente". Lo ha detto il presidente dell', Steven, nel suo discorso durante l'assemblea dei soci nerazzurri, che ha approvato il bilancio 2019/2020 dell'. "All'inizio dell'anno scorso ci eravamo posti l'obiettivo di mettere solide basi per costruire una nuova era che in maniera graduale deve riportare l'alla vittoria - riporta Sport.Sky.it- -. In Conte abbiamo identificato tutte le qualitàed ...

