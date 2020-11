F1, GP Bahrain 2020: risultati e classifica FP1. Dominio Mercedes, Leclerc 11° davanti a Vettel (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Mondiale di F1 2020 è ripreso oggi, venerdì 27 novembre, con il GP di Bahrain, che si disputa ad Sakhir, ed è valido come quindicesima prova del calendario. Stamane si è appena conclusa la prima delle due consuete sessioni delle prove libere della durata di 90?. Comanda la Mercedes con Lewis Hamilton primo davanti al compagno Valtteri Bottas, mentre le due Ferrari sono dodicesima con Sebastian Vettel ed undicesima con Charles Leclerc. Sedicesimo Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo. Nel pomeriggio, alle ore 16.00 italiane, la FP2. classifica FP1 F1 GP Bahrain 2020 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.033 40 2 Valtteri Bottas Mercedes 0.449s 40 3 Sergio Perez Racing Point 0.967s 29 4 Carlos Sainz McLaren ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Mondiale di F1è ripreso oggi, venerdì 27 novembre, con il GP di, che si disputa ad Sakhir, ed è valido come quindicesima prova del calendario. Stamane si è appena conclusa la prima delle due consuete sessioni delle prove libere della durata di 90?. Comanda lacon Lewis Hamilton primoal compagno Valtteri Bottas, mentre le due Ferrari sono dodicesima con Sebastianed undicesima con Charles. Sedicesimo Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo. Nel pomeriggio, alle ore 16.00 italiane, la FP2.FP1 F1 GP1 Lewis Hamilton1:29.033 40 2 Valtteri Bottas0.449s 40 3 Sergio Perez Racing Point 0.967s 29 4 Carlos Sainz McLaren ...

