Dimenticata in auto dalla madre | bimba muore nel parcheggio di un ospedale

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 27 novembre 2020) È successo ancora,indopo diverse ore a causa del caldo rovente. I fatti sono accaduti in Australia. Si tratterebbe di unaanche se, al momento, la polizia non ha confermato il sesso della vittima. L’era in sosta in undell’I fatti Quanto accaduto nelle ore precedenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.