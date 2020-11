Compra una seminatrice a prezzo basso | ma è una truffa | due denunciati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Savignano Irpino hanno denunciato un 50enne di Bologna ed un 40enne della provincia di Milano, ritenuti responsabili del reato di. A cadere nella sua trappola, un uomo del posto che, dovendo acquistare una, veniva attratto da un’offerta oltremodo conveniente pubblicata su un noto sito internet. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava l’acquisto pagando 500 euro con versamento su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna della macchina agricola e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i presunti malfattori per i quali, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Si ...