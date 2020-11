Asia verso un nuovo mercato unico? (di R. Marchetti e S. Menegazzi)

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) (a cura di Raffaele, Deputy rector for Internationalization alla Luiss, dove insegna Relazioni Internazionali, e Silvia, docente di Relazioni Internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss) Il 15 novembre scorso, al termine del vertice ASEAN e dopo otto anni di negoziati, è stato firmato l’accordo di libero scambio noto come Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Quindici in totale i paesi firmatari: oltre ai paesi-membri dell’ASEAN anche Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. La portata economica dell’intesa è senza precedenti: l’accordo interessa il 30% del commercio globale e raggiunge undi 2,2 miliardi di consumatori. Nato su iniziativa dell’ASEAN, le negoziazioni del RCEP perseguono dal 2011 un duplice intento: da un lato, migliorare gli allora ...