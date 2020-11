“Adotta” 3 cinghiali e gli porta da mangiare, loro lo aggrediscono: grave un pensionato a Forlì (Di venerdì 27 novembre 2020) Forlì, 27 nov – Si dilettava a nutrire un branco di cinghiali che aveva, per così dire, «adottato», ma la natura selvatica delle bestie che accudiva gli si è rivoltata contro. Così un 65enne di Ricca Delle Caminate (Forlì) è stato aggredito da 3 esemplari di sus scrofa, riportando ferite talmente gravi da trovarsi ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. L’attacco è avvenuto intorno alle 17 di questo mercoledì. E’ stato il cugino dell’anziano, a cui quest’ultimo aveva chiesto aiuto subito dopo l’aggressione, ad allertare i mezzi di soccorso. I Carabinieri di Meldola, intervenuti sul posto assieme al personale medico, stanno vagliando la dinamica dell’accaduto, non prima di aver provveduto al sequestro dell’area. Lo riferisce Forlì Today. L’uomo teneva i tre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 27 novembre 2020), 27 nov – Si dilettava a nutrire un branco diche aveva, per così dire, «adottato», ma la natura selvatica delle bestie che accudiva gli si è rivoltata contro. Così un 65enne di Ricca Delle Caminate () è stato aggredito da 3 esemplari di sus scrofa, rindo ferite talmente gravi da trovarsi ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. L’attacco è avvenuto intorno alle 17 di questo mercoledì. E’ stato il cugino dell’anziano, a cui quest’ultimo aveva chiesto aiuto subito dopo l’aggressione, ad allertare i mezzi di soccorso. I Carabinieri di Meldola, intervenuti sul posto assieme al personale medico, stanno vagliando la dinamica dell’accaduto, non prima di aver provveduto al sequestro dell’area. Lo riferisceToday. L’uomo teneva i tre ...

