Ultime Notizie Roma del 26-11-2020 ore 09 | 10

(Di giovedì 26 novembre 2020)dailynews radiogiornale e giovedì 26 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Un milione di persone attesa la casa rosata di Buenos Aires il palazzo presidenziale argentino che ospiterà da oggi a sabato la camera ardente per l’ultimo saluto a Maradona La leggenda del calcio è morta ieri all’età di 60 anni travesto cardiaco in una villa della città di tigre tre giorni di lutto nazionale argentina il lutto cittadino a Napoli scesa ieri in Piazza per ricordare il suo storico campione si pensa di invitarvi lo stadio San Paolo governo lavoro per il prossimo dpcm con le misure anti covid per natale-capodanno oggi vertice di Conte con i capi delegazione di maggioranza mentre bocce speranza vedono gli enti locali con Arcuri e Borrelli previsti controlli per chi rientra dall’estero spostamenti limitati in tutta Italia regole per evitare ...