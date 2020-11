Turchia, maxi-processo per il tentato golpe: 337 ergastoli a decine di imputati (Di giovedì 26 novembre 2020) Ex alti ufficiali delle forze armate e piloti ritenuti colpevoli di aver bombardato luoghi simbolo la notte del putsch, tra cui il Parlamento. Sono alcuni degli almeno 27 condannati in Turchia per il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016, relativo alle azioni compiute nella base aerea di Akinci alla periferia di Ankara, utilizzata dai golpisti come quartier generale. Un tribunale della capitale ha decretato almeno 337 ergastoli per quello che è uno dei principali maxi-processi per il tentato golpe. Quattro imputati chiamati “imam civili” per i legami con i gulenisti – cioè i sostenitori di Fethullah Gulen, ex alleato del capo dello Stato Recep Tayyip Erdogan, accusato di essere la mente dei fatti del 2016 -, sono stati condannati a 79 ergastoli aggravati, una pena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Ex alti ufficiali delle forze armate e piloti ritenuti colpevoli di aver bombardato luoghi simbolo la notte del putsch, tra cui il Parlamento. Sono alcuni degli almeno 27 condannati inper il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016, relativo alle azioni compiute nella base aerea di Akinci alla periferia di Ankara, utilizzata dai golpisti come quartier generale. Un tribunale della capitale ha decretato almeno 337per quello che è uno dei principali-processi per il. Quattrochiamati “imam civili” per i legami con i gulenisti – cioè i sostenitori di Fethullah Gulen, ex alleato del capo dello Stato Recep Tayyip Erdogan, accusato di essere la mente dei fatti del 2016 -, sono stati condannati a 79aggravati, una pena ...

