Traffico Roma del 26-11-2020 ore 17 | 30

(Di giovedì 26 novembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione ancora disagi lungo la tangenziale est è chiusa per incidente la galleria nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni contestualmente sono chiusi tutti gli accessi al tunnel al momento si sono formate lunghe code a partire dallo stadio Olimpico cose pere lavori sulla via Salaria aeroporto dell’Urbe alla motorizzazione civile Verso il raccordo anulare trafficata anche la via Flaminia con rallentamenti dalla tangenziale al Raccordo Anulare proprio sul raccordo si sta in coda per incidente in carreggiata interna tra Cassia e Salaria proseguendo si rallenta tra Nomentana e Prenestina in carreggiata esterna code a tratti dalla via del mare a via Tuscolana rallentamenti anche sulla Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino a via di Malafede verso Ostia per tutti i dettagli di queste e di ...