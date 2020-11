Toni Servillo: il New York Times lo mette nella lista dei 25 grandi attori del secolo (Di giovedì 26 novembre 2020) Toni Servillo è stato inserito nella lista dei 25 grandi attori del secolo stilata dal New York Times; l'attore, unico italiano, svetta in settima posizione. Il New York Times ha stilato una lista interattiva dei 25 grandi attori del secolo, includendo il nostro Toni Servillo. L'interprete de Il divo e La grande bellezza spicca in settima posizione. Toni Servillo entra nella lista dei 25 grandi attori del ventunesimo secolo pubblicata dal New York Times ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 novembre 2020)è stato inseritodei 25delstilata dal New; l'attore, unico italiano, svetta in settima posizione. Il Newha stilato unainterattiva dei 25del, includendo il nostro. L'interprete de Il divo e La grande bellezza spicca in settima posizione.entradei 25del ventunesimopubblicata dal New...

