Mes, i Cinquestelle avvertono Pd e Gualtieri: «Finché ci saremo, non sarà usato» (Di giovedì 26 novembre 2020) La posizione è ufficiale. E piomba sugli alleati di governo sotto forma di post su Facebook. «Finché c’è il M5S in maggioranza il Mes non sarà usato. Sentiremo l’informativa di Gualtieri sulla riforma dello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ipoteche sui nostri figli e non accetteremo operazioni di palazzo». Il Mes, dunque, continua a divaricare il MoVimento dal resto della maggioranza. A tentare di metterci una pezza è proprio il già citato titolare del Mef separando la riforma del Mes dal suo concreto utilizzo. Gualtieri in difficoltà alla vigilia dell’Eurogruppo Della prima si parlerà nell’Eurogruppo di lunedì prossimo, quando i ministri economici dell’Ue decideranno il via libera alla riforma del Trattato e l’anticipazione al 2022 (invece che dal 2023) del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 novembre 2020) La posizione è ufficiale. E piomba sugli alleati di governo sotto forma di post su Facebook. «c’è il M5S in maggioranza il Mes non. Sentiremo l’informativa disulla riforma dello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ipoteche sui nostri figli e non accetteremo operazioni di palazzo». Il Mes, dunque, continua a divaricare il MoVimento dal resto della maggioranza. A tentare di metterci una pezza è proprio il già citato titolare del Mef separando la riforma del Mes dal suo concreto utilizzo.in difficoltà alla vigilia dell’Eurogruppo Della prima si parlerà nell’Eurogruppo di lunedì prossimo, quando i ministri economici dell’Ue decideranno il via libera alla riforma del Trattato e l’anticipazione al 2022 (invece che dal 2023) del ...

