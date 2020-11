Maradona morto – Ottavio Bianchi | “Avrei dovuto dirgli qualche no in più La mano di Dios? Si allenava a farla | ci cascavo sempre”

(Di giovedì 26 novembre 2020) Arrivato a Napoli nel 1984, Diegotrova in Rino Marchesi il suo primo allenatore italiano. Ma già dalla stagione successiva il direttore generale Italo Allodi decide di affidare la squadra e il genio argentino nelle mani del quarantaduenne, che aveva fatto bene con il Como. Il Napoli diarriva subito terzo e l’anno dopo vince il primo storico scudetto. Rimarrà sulla panchina azzurra fino al 1989, allenando Diego per quattro campionati consecutivi. Ma più nessun mister ha avuto a disposizioneper così tanto tempo di fila. Insieme vincono anche una Coppa Italia e una Coppa Uefa. “È stato uno shock. Ogni volta che sentivo parlare di lui in tv, mi aspettavo il peggio ma poi sapevo che con le sue risorse avrebbe dribblato ancora la morte. Ieri non è andata così. È ...

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - MediasetTgcom24 : Dall'Argentina: 'Morto Diego Armando Maradona' - zazoomblog : Maradona morto – Ottavio Bianchi: “Avrei dovuto dirgli qualche no in più. La mano di Dios? Si allenava a farla ci c… - rossydimarino92 : RT @SkySport: Maradona, la lettera di De Laurentiis: 'Simbolo di riscatto, giusto intitolarti lo stadio' -

Tutto il mondo del calcio piange la scomparsa di Diego Armando Maradona, probabilmente uno dei migliori calciatori ... manifestare dispiacere per un uomo che è morto per quello che ha fatto nella sua ...La mia vita "è stata a lungo legata a quella di Diego Maradona, e non nel modo in cui avrei voluto". "Ma sono rattristato nell'apprendere della sua morte in così giovane età", aggiunge.