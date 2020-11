Maradona, la denuncia del medico personale: “Non è stato curato bene, doveva restare di più in clinica” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Diego Maradona non è stato curato come si sarebbe dovuto fare”: la denuncia arriva da Alfredo Cahe, storico medico personale dell’ex calciatore deceduto ieri 25 novembre all’età di 60 anni. Le dichiarazioni sono scioccanti: “Non solo Diego avrebbe dovuto restare nella clinica dove era stato operato – ha detto, intervistato da Telefé – ma in un’area ampiamente specializzata, con una infrastruttura differente a quella di cui disponeva nella casa dove è morto, simile a quella che era a sua disposizione quando lo portammo a Cuba”. Cahe ha vissuto anche momenti molti difficili accanto a Maradona, quando si trovava in crisi fisica: “Nella sua stanza avrebbe dovuto essere sempre presente un ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) “Diegonon ècome si sarebbe dovuto fare”: laarriva da Alfredo Cahe, storicodell’ex calciatore deceduto ieri 25 novembre all’età di 60 anni. Le dichiarazioni sono scioccanti:solo Diego avrebbe dovutonella clinica dove eraoperato – ha detto, intervida Telefé – ma in un’area ampiamente specializzata, con una infrastruttura differente a quella di cui disponeva nella casa dove è morto, simile a quella che era a sua disposizione quando lo portammo a Cuba”. Cahe ha vissuto anche momenti molti difficili accanto a, quando si trovava in crisi fisica: “Nella sua stanza avrebbe dovuto essere sempre presente un ...

