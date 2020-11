Manovra: Conte, 'voto su scostamento ottimo segnale, dialogo prosegua' (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "La votazione alla Camera sulla risoluzione di maggioranza relativa allo scostamento di bilancio è un ottimo segnale in questo momento di particolare difficoltà che sta attraversando il Paese. Tra le forze di opposizione prevale la via del dialogo e di un approccio costruttivo e per questo ringrazio, in particolare, quanti l'hanno voluta perseguire sin dall'inizio, con determinazione ma sempre nella chiarezza dei ruoli". Così, in una nota, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a stretto giro dal voto dell'Aula di Montecitorio. "Il voto che si è appena concluso - prosegue il premier - è anche il segno che le linee di intervento programmate dal Governo, che Contemplano misure di sostegno a favore di imprese e famiglie, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "La votazione alla Camera sulla risoluzione di maggioranza relativa allodi bilancio è unin questo momento di particolare difficoltà che sta attraversando il Paese. Tra le forze di opposizione prevale la via dele di un approccio costruttivo e per questo ringrazio, in particolare, quanti l'hanno voluta perseguire sin dall'inizio, con determinazione ma sempre nella chiarezza dei ruoli". Così, in una nota, il presidente del Consiglio Giuseppe, a stretto giro daldell'Aula di Montecitorio. "Ilche si è appena concluso - prosegue il premier - è anche il segno che le linee di intervento programmate dal Governo, chemplano misure di sostegno a favore di imprese e famiglie, ...

Così, in una nota, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a stretto giro dal voto dell’Aula di Montecitorio. “Il voto che si è appena concluso – prosegue il premier – è anche il segno che le ...

