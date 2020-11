LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Marta Bassino è al comando! Brignone in bilico (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist e i pettorali di partenza del Parallelo femminile – La presentazione della gara 10.22 Lara Della Mea arrotonda troppo il raggio di curva ed è 33ma a 0.88. Chance di qualificazione risicatissime. 10.21 La svizzera Jasmina Suter è decima a 0.46. 15ma Brignone. 10.20 Per l’Italia restano da vedere in gara Lara Della Mea e Roberta Melesi. 10.19 Anche la britannica Tilley, per un solo centesimo, finisce davanti a Federica Brignone, ora 14ma. La valdostana dovrà disputare una grande seconda manche per strappare la qualificazione. 10.18 Marta Rossetti è 21ma a 0.77, avanti di un centesimo rispetto a Sofia Goggia. 10.17 Fuori Nicol Delago. L’austriaca Siebenhofer, una velocista, è 12ma a 0.50. Si fa sempre più traballante la posizione di ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist e i pettorali di partenza delfemminile – La presentazione della gara 10.22 Lara Della Mea arrotonda troppo il raggio di curva ed è 33ma a 0.88. Chance di qualificazione risicatissime. 10.21 La svizzera Jasmina Suter è decima a 0.46. 15ma. 10.20 Per l’Italia restano da vedere in gara Lara Della Mea e Roberta Melesi. 10.19 Anche la britannica Tilley, per un solo centesimo, finisce davanti a Federica, ora 14ma. La valdostana dovrà disputare una grande seconda manche per strappare la qualificazione. 10.18Rossetti è 21ma a 0.77, avanti di un centesimo rispetto a Sofia Goggia. 10.17 Fuori Nicol Delago. L’austriaca Siebenhofer, una velocista, è 12ma a 0.50. Si fa sempre più traballante la posizione di ...

9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del parallelo femminile di sci alpino a Lech, in Austria.

Alle 10.00 via alla qualificazione: passano solo i 16 migliori tempi su 69 atlete, verso la fase finale in programma alle 17.45. Brignone, Bassino e Goggia guidano il gruppo azzurro.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del parallelo di Lech. Alle 10.00 via alla qualificazione: passano solo i 16 migliori tempi su 69 atlete, verso la fase finale in programma alle 17.45.