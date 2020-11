"I vaccinati non si ammalano ma possono trasmettere la malattia? Non è vero" (Di giovedì 26 novembre 2020) “Gira la notizia che (in generale) i vaccinati sono protetti ma possono trasmettere la malattia. QUESTO NON È vero. Per morbillo, rosolia, parotite o varicella - e qui mi fermo ma la lista è lunga - chi è vaccinato non può essere infettato e NON PUÒ trasmettere la malattia”. Lo ha scritto su twitter Roberto Burioni, rispondendo indirettamente a Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’università della Florida. Gira la notizia che (in generale) i vaccinati sono protetti ma possono trasmettere la malattia. QUESTO NON È vero. Per morbillo, rosolia, parotite o varicella - e qui mi fermo ma la lista è lunga - chi è vaccinato non può essere infettato e NON PUÒ ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) “Gira la notizia che (in generale) isono protetti mala. QUESTO NON È. Per morbillo, rosolia, parotite o varicella - e qui mi fermo ma la lista è lunga - chi è vaccinato non può essere infettato e NON PUÒla”. Lo ha scritto su twitter Roberto Burioni, rispondendo indirettamente a Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’università della Florida. Gira la notizia che (in generale) isono protetti mala. QUESTO NON È. Per morbillo, rosolia, parotite o varicella - e qui mi fermo ma la lista è lunga - chi è vaccinato non può essere infettato e NON PUÒ ...

Ultime Notizie dalla rete : vaccinati non Senza patente del vaccino non si viaggerà ilGiornale.it Putin non si è ancora fatto somministrare il vaccino russo

Il Vaccino Sputnik V è sicuro ed efficace. Ma non per tutti. Il presidente della Russia, per esempio, ha scelto di non farselo somministrare. Il Cremlino, interrogato sul perché dopo aver garantito il ...

Emis Killa: “Non sono un amante dei vaccini, ma adesso pur di tornare alla mia vita mi farei iniettare la candeggina”

Emis Killa sui social torna a parlare del Coronavirus, scrivendo dei tweet che hanno diviso i fan e stanno facendo molto discutere. Il rapper nei mesi scorsi è stato tra i primi ad ammettere di avere ...

