Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci: 'È stata lei a non farmi entrare alla festa' (Di giovedì 26 novembre 2020) torna parlare di , reclusa nella casa del . Se in passato l'aveva , stavolta il dito puntato è per via di una festa in cui l'ex Pupa non è stata fatta entrare. Leggi anche > Francesca Cipriani infatti ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) torna parlare di , reclusa nella casa del . Se in passato l'aveva , stavolta il dito puntato è per via di unain cui l'ex Pupa non èfatta. Leggi anche >infatti ...

ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - itsmc17 : RT @_goodvibes_17: GRANDE FRATELLO VOGLIAMO URTIS COME CONCORRENTE ?? #gfvip - BITCHYFit : Grande Fratello Vip, svelato un nuovo concorrente ufficiale -