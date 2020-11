Giancarlo Magalli sostituito | chi sta per fargli le scarpe?

(Di giovedì 26 novembre 2020) La Rai sta davvero pensando di cacciare? Pare che qualcuno sia già pronto a soffiargli il posto da presentatore de I Fatti Vostri. Foto FacebookSecondo alcune indiscrezioni che circolano nei corridoi Rai, pare che la tv di Stato sia pronta a mandare in pensione il conduttore. Il presentatore è alla guida della trasmissione di Rai 2 I Fatti Vostri da ben quindici anni, ma pare che il nuovo conduttore pronto aleabbia già messo un piede dentro il programma. Chi sarà mai? E soprattutto come mai la Rai vuole liberarsi disi è reso protagonista proprio nella giornata di ieri, 25 novembre, di una gaffe molto imbarazzante. Il conduttore ha fatto gli auguri per finta a ...

zazoomblog : I fatti vostri Giancarlo Magalli fa una battuta su Samantha Togni “Tutto tranne che santa” ma Samantha questa volta… - SCulturali : immaginatevi di svegliarvi un giorno con Paolo Brosio accanto che vi guarda sorridendo accarezzandovi i capelli. È… - biro947 : I Fatti Vostri, 'tutto tranne che...'. Giancarlo Magalli, altra battutaccia su Samanta Togni: cala un silenzio di t… - Gianskrt : @bradipapa Assolutamente Giancarlo Magalli - al__sia_ : RT @illibrogranger: AA GIANCARLO MAGALLI #ilcollegio -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Magalli

Adriana Volpe è stata protagonista di uno scherzo de Le Iene. La conduttrice in studio con Alessia Marcuzzi: "Io non lo vedo, dov'è?" ...La guida dedicata ai migliori professionisti del dolce d'Italia, premia ancora la Cota d'Amalfi. Sal De Riso conferma le tre torte mentre Pansa le migliori due torte in un'edizione in cui è stata dedi ...