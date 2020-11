Firenze: pichia la compagna e non vuol far entrare in casa i soccorsi. Arrestato (Di giovedì 26 novembre 2020) E' stato Arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi, per aver picchiato la sua compagna di 36 anni, che ha riportato 25 giorni di prognosi per ferite al volto. Il protagonista, finito in carcere, ha 25 anni. L'episodio si è verificato ieri, mercoledì 25 novembre. La notizia è riportata oggi dal Corriere Fiorentino. A dare l'allarme il datore di lavoro della donna Leggi su firenzepost (Di giovedì 26 novembre 2020) E' statocon l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi, per aver picchiato la suadi 36 anni, che ha riportato 25 giorni di prognosi per ferite al volto. Il protagonista, finito in carcere, ha 25 anni. L'episodio si è verificato ieri, mercoledì 25 novembre. La notizia è riportata oggi dal Corriere Fiorentino. A dare l'allarme il datore di lavoro della donna

