Ferlaino | “Non so se il Napoli vincerà ancora scudetti | ma per ora gli unici due vinti li ha conquistati Maradona”

Non sempre è stato idilliaco il rapporto tra Diego Maradona e il presidente del Napoli Corrado Ferlaino. Ma proprio l'allora massimo dirigente del club partenopeo fu l'uomo che insieme a Antonio Juliano, direttore generale dell'epoca, e a Dino Celentano, uno dei dirigenti di quel Napoli, riuscì nell'impresa di assicurare alla città il più grande talento di tutti i tempi. Un'operazione costata 13 miliardi delle vecchie lire, che coinvolse l'alta finanza cittadina, ma che si dimostrò negli anni, poi, l'investimento più riuscito della storia della società. Alla Gazzetta dello Sport Ferlaino ha avuto un pensiero per Maradona: «Sono distrutto, sconvolto dal dolore non avrei mai voluto apprendere una notizia del genere, mi dispiace molto. Ha dato molto al Napoli e alla città, anche a me da un certo punto di ...

