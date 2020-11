Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi litigano dopo la diretta: “Ho assistito alle tue chiamate con Briatore” (VIDEO) (Di giovedì 26 novembre 2020) Alfonso Signorini sgancia una frecciatina ad Elisabetta e Giulia Prima di chiudere la lunga diretta su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha sganciato una bomba all’interno della casa di Cinecittà. A quanto pare, sembrerebbe che tra due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 ci siano vecchi rancori. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e di Giulia Salemi. “Mi sono giunte voci di vecchie ruggini tra Giulia ed Elisabetta Gregoraci. Mi hanno parlato di una vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda”, ha detto il direttore del settimanale Chi. Ovviamente l’ex fidanzata di Francesco Monte ha negato tutto, mentre la soubrette calabrese ha risposto così: “Diciamo che lei chiacchierava più con Flavio che con me. Io sono ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 26 novembre 2020) Alfonso Signorini sgancia una frecciatina adPrima di chiudere la lungasu Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha sganciato una bomba all’interno della casa di Cinecittà. A quanto pare, sembrerebbe che tra due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 ci siano vecchi rancori. Stiamo parlando die di. “Mi sono giunte voci di vecchie ruggini traed. Mi hanno parlato di una vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda”, ha detto il direttore del settimanale Chi. Ovviamente l’ex fidanzata di Francesco Monte ha negato tutto, mentre la soubrette calabrese ha risposto così: “Diciamo che lei chiacchierava più con Flavio che con me. Io sono ...

