E-commerce e moda | un settore in grandissima crescita

giuliog : @Ambrosetti_ @FlavioSciuccati @ITAtradeagency @classcnbc @acabrini Il settore #fashion del mercato digitale russo… - nomismaustampa : RT @giuliog: @UniCredit_IT @cameramoda, @ALTAROMA @nomismaustampa Il settore #fashion del mercato digitale russo ????è uno dei più importanti… - giuliog : @UniCredit_IT @cameramoda, @ALTAROMA @nomismaustampa Il settore #fashion del mercato digitale russo ????è uno dei più… - giuliog : @Unomattina Il settore #fashion del mercato digitale russo ????è uno dei più importanti e vale 4,6 miliardi di dollar… - giuliog : #MFGS2020 Il settore #fashion del mercato digitale russo è uno dei più importanti e vale 4,6 miliardi di dollari. C… -

Ultime Notizie dalla rete : commerce moda

La Piazza

Quello della moda si conferma uno dei settori più dinamici ed in crescita per quanto riguarda le vendite online. Secondo gli ultimi dati, infatti, solo negli ultimi mesi sono 21,8 milioni gli italiani ...Il primo brand di sportwear interamente dedicato ai gamer, Official Merchandising Partner di Milan Games Week, lancia il suo e-commerce yokoipro.com con una collezione interamente dedicata all’evento: ...