Detto Fatto e il tutorial sulla spesa sexy. Le scuse di Bianca Guaccero (Di giovedì 26 novembre 2020) Troppo clamore per non prendere provvedimenti. Detto Fatto è stato sospeso dalla Rai. La colpa del programma tv pomeridiano condotto da Bianca Guaccero è stato un tutorial su come fare la spesa in maniera sexy che ha indignato il pubblico, soprattutto perché andato in onda nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E la Rai non può che prenderne atto, rivedendo il palinsesto e sospendendo il programma. Detto Fatto sospeso dalla Rai «Un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del servizio pubblico e con la linea editoriale di questa Rai»: queste le prime parole dell’ad Fabrizio Salini rilasciate all’Ansa, dopo il polverone di polemiche e commenti sollevato dal ... Leggi su iodonna (Di giovedì 26 novembre 2020) Troppo clamore per non prendere provvedimenti.è stato sospeso dalla Rai. La colpa del programma tv pomeridiano condotto daè stato unsu come fare lain manierache ha indignato il pubblico, soprattutto perché andato in onda nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E la Rai non può che prenderne atto, rivedendo il palinsesto e sospendendo il programma.sospeso dalla Rai «Un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del servizio pubblico e con la linea editoriale di questa Rai»: queste le prime parole dell’ad Fabrizio Salini rilasciate all’Ansa, dopo il polverone di polemiche e commenti sollevato dal ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - comehafattojon : Comunque ho fatto storia e ho detto la parte inglese perché gli altri non l'avevano fatto,,, - lucafaccio : RT @FQMagazineit: Detto Fatto sospeso dopo il tutorial “intollerabile”, parla Bianca Guaccero: ecco le sue parole -