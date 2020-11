Cuphead: The Delicious Last Course è stato nuovamente rinviato (Di giovedì 26 novembre 2020) Studio MDHR ha annunciato un altro rinvio per il DLC Delicious Last Course di Cuphead che a quanto dovrebbe arrivare nel 2021, a causa dei problemi derivanti dalla pandemia di Covid-19. The Delicious Last Course - che vede Cuphead e Mugman unire le forze con Ms. Chalice su un'isola nuova di zecca - è stato inizialmente annunciato nel giugno 2018, con un'uscita prevista per l'anno successivo. Tuttavia, nel mese di luglio 2019, Studio MDHR ha rivelato di aver preso la decisione di rinviare il lancio di The Delicious Last Course al 2020, per fornire ai fan un'esperienza ottimale e e per garantire che lo sviluppatore potesse continuare a "fare le cose in un modo sano e sostenibile per il ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020) Studio MDHR ha annunciato un altro rinvio per il DLCdiche a quanto dovrebbe arrivare nel 2021, a causa dei problemi derivanti dalla pandemia di Covid-19. The- che vedee Mugman unire le forze con Ms. Chalice su un'isola nuova di zecca - èinizialmente annunciato nel giugno 2018, con un'uscita prevista per l'anno successivo. Tuttavia, nel mese di luglio 2019, Studio MDHR ha rivelato di aver preso la decisione di rinviare il lancio di Theal 2020, per fornire ai fan un'esperienza ottimale e e per garantire che lo sviluppatore potesse continuare a "fare le cose in un modo sano e sostenibile per il ...

