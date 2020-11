Chi è Davide Shorty, il cantante in gara ad AmaSanremo (Di giovedì 26 novembre 2020) Questa sera, giovedì 26 novembre 2020, va in onda una nuova puntata di AmaSanremo, il programma che ha sostituito Sanremo Giovani e che va in onda in seconda serata su Rai 1 con la fedele conduzione di Amadeus. Questa sera saranno quattro i concorrenti che punteranno a raggiungere la finale e, tra gli sfidanti, incontriamo Davide Shorty che canterà Regina. Davide Sciortino, in arte Shorty, è un rapper palermitano, conosciuto in Sicilia per aver fatto part della band Combomastas’. Nel 2007 ha realizzato un album da solista, Piccolo, e il singolo “U Tagghiamu stu Palluni” l’anno seguente. Dopo qualche anno vissuto a Londra per immergersi anche in una nuova lingua, Davide ha fondato la band “Retrospective For Love” nato dall’incontro con il chitarrista Alessandro La Barbera e la ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) Questa sera, giovedì 26 novembre 2020, va in onda una nuova puntata di, il programma che ha sostituito Sanremo Giovani e che va in onda in seconda serata su Rai 1 con la fedele conduzione di Amadeus. Questa sera saranno quattro i concorrenti che punteranno a raggiungere la finale e, tra gli sfidanti, incontriamoche canterà Regina.Sciortino, in arte, è un rapper palermitano, conosciuto in Sicilia per aver fatto part della band Combomastas’. Nel 2007 ha realizzato un album da solista, Piccolo, e il singolo “U Tagghiamu stu Palluni” l’anno seguente. Dopo qualche anno vissuto a Londra per immergersi anche in una nuova lingua,ha fondato la band “Retrospective For Love” nato dall’incontro con il chitarrista Alessandro La Barbera e la ...

Davide : Non capisco bene il «chissà chi poteva diventare» detto di uno che era letteralmente Maradona, ma ok - CastellinoLuigi : RT @laura_maffi: @GiorgiaMeloni @PieroSansonetti @ilriformista DAVIDE CASALEGGIO: 'Leggo un ennesimo attacco a Casaleggio Associati con teo… - GhostJR__ : @eruanna_luinil @Davide_Duva @SaLampare Manco sa chi sia lui Toto'. - GiancarloGarci6 : RT @MarceVann: 'Leggo un ennesimo attacco a Casaleggio Associati con teorie fantasiose e ho già dato mandato ai miei legali di procedere co… - MarceVann : RT @caramitello: @MarceVann BRAVO DAVIDE ,DEVONO PAGARE CHI DIFFAMA LA CASALEGGIO ASSOCIATI,PER IL LAVORO CHE AVETE FATTO E FATE PER IL M.5… -