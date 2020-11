Carlos Bilardo non è stato informato della morte del Pibe de Oro (Di giovedì 26 novembre 2020) Soltanto un uomo al mondo non sa ancora della morte di Diego Armando Maradona. Maradona, una persona non sa della sua morte: nessuno ha il coraggio di dirglielo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Soltanto un uomo al mondo non sa ancoradi Diego Armando Maradona. Maradona, una persona non sasua: nessuno ha il coraggio di dirglielo su Notizie.it.

Ticinonline : Una persona ancora non sa che Maradona è morto #bilardo #argentina #mondiale #maradona - EmLattanzio : Diego era il figlio maschio che Carlos non aveva mai avuto. Carlos Salvador Bilardo è il commissario tecnico di que… - VincePastore : I figli di Carlos #Bilardo, ct dell'Argentina mondiale nel 1986, non hanno ancora comunicato al padre malato la not… - korfio : La famiglia di Carlos Bilardo, in cattive condizioni di salute dopo un'operazione a causa di una malattia neurodege… - danisoftly : #ESPNF90 'carlos bianchi' #BETODAY #DiaInternacionalDelHombre Cappa 'Graciela Alfano' Gallardo Bilardo… -