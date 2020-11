Barbara D’Urso, chi è la sorella (più piccola) Daniela D’Urso: anche lei lavora nella tv (Di giovedì 26 novembre 2020) La regina di Cologno Monzese ha alle spalle una storia piuttosto complicata. I suoi famigliari sono sempre stati protetti dalla riservatezza, vista la sua grande fama. Nel corso degli anni c’è stato comunque modo di ascoltare alcuni racconti legati alla sua infanzia e ai suoi cari. Barbara D’Urso e i fratelli minori Daniela e Alessandro hanno perso la madre, Vera Pentimalli, molto presto. Barbara D’Urso ha potuto contare sul padre Rodolfo che le ha fornito una seconda figura materna sposando Wanda Randi, con cui ha avuto altri tre figli: Riccardo, Fabiana ed Eleonora. I nuovi membri hanno portato allegria nella famiglia spezzata dal dolore. Ma chi può capire davvero la conduttrice è la sorella Daniela, che ha ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 26 novembre 2020) La regina di Cologno Monzese ha alle spalle una storia piuttosto complicata. I suoi famigliari sono sempre stati protetti dalla riservatezza, vista la sua grande fama. Nel corso degli anni c’è stato comunque modo di ascoltare alcuni racconti legati alla sua infanzia e ai suoi cari.e i fratelli minorie Alessandro hanno perso la madre, Vera Pentimalli, molto presto.ha potuto contare sul padre Rodolfo che le ha fornito una seconda figura materna sposando Wanda Randi, con cui ha avuto altri tre figli: Riccardo, Fabiana ed Eleonora. I nuovi membri hanno portato allegriafamiglia spezzata dal dolore. Ma chi può capire davvero la conduttrice è la, che ha ...

Filippo04371465 : RT @Filippo04371465: #pomeriggio5 Poliziaaaa....carabinieriiiii..... gfate rispettare le regole anticovid e avvertite la Barbara D'Urso che… - Filippo04371465 : #pomeriggio5 Poliziaaaa....carabinieriiiii..... gfate rispettare le regole anticovid e avvertite la Barbara D'Urso… - chrysalismnh : Barbara D'Urso poi, che non fa altro che parlare anche di violenza e rispetto per le donne. - Filippo04371465 : RT @Filippo04371465: #pomeriggio5 Dovreste piangere per altro napoletani?? Per Maradona scendete in piazza durante il covid19, e non lo fate… - nomeutente_00 : RT @Filippo04371465: #pomeriggio5 Dovreste piangere per altro napoletani?? Per Maradona scendete in piazza durante il covid19, e non lo fate… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Diffusi i suoi video privati, Guendalina Tavassi disperata: “Mi sento violata, sto malissimo” Tv Fanpage