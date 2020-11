A2A, accordo con Ardian per lo sviluppo di idrogeno verde (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – La società privata di investimenti Ardian, attraverso EMS-Energy Management Services, la sua piattaforma italiana per le fonti energetiche rinnovabili e innovative, e la multiutility italiana A2A hanno annunciato oggi di aver firmato un Memorandum of Understanding per una cooperazione relativa allo sviluppo dell’utilizzo dell’idrogeno verde. In particolare l’accordo avrà l’obiettivo di identificare potenziali aree di collaborazione per la produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili. “Siamo soddisfatti di questo accordo siglato con Ardian, un’ulteriore conferma del contributo che la nostra azienda può e vuole dare al raggiungimento degli importanti obiettivi posti dall’Unione Europea in termini di riduzione di CO2 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – La società privata di investimenti, attraverso EMS-Energy Management Services, la sua piattaforma italiana per le fonti energetiche rinnovabili e innovative, e la multiutility italiana A2A hanno annunciato oggi di aver firmato un Memorandum of Understanding per una cooperazione relativa allodell’utilizzo dell’. In particolare l’avrà l’obiettivo di identificare potenziali aree di collaborazione per la produzione dida fonti rinnovabili. “Siamo soddisfatti di questosiglato con, un’ulteriore conferma del contributo che la nostra azienda può e vuole dare al raggiungimento degli importanti obiettivi posti dall’Unione Europea in termini di riduzione di CO2 ...

