Veneto, Zaia: “Covid-19? Non la sfangheremo fino ad aprile, andremo sulle montagne russe” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha spiegato ai giornalisti il proprio punto di vista in merito ai possibili sviluppi della pandemia di Covid-19: “La stagione non porta bene, questa è una variante dell’influenza per cui non abbiamo il vaccino. Immagino che fino ad aprile non la sfangheremo. andremo sulle montagne russe, diventerà ‘familiare’ la gestione di questi flussi, c’è speranza nel vaccino e nella buona stagione. Finire la vaccinazione a fine 2021, come dice Fauci, sarebbe il massimo”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Presidente del, Luca, ha spiegato ai giornalisti il proprio punto di vista in merito ai possibili sviluppi della pandemia di Covid-19: “La stagione non porta bene, questa è una variante dell’influenza per cui non abbiamo il vaccino. Immagino cheadnon larusse, diventerà ‘familiare’ la gestione di questi flussi, c’è speranza nel vaccino e nella buona stagione. Finire la vaccinazione a fine 2021, come dice Fauci, sarebbe il massimo”. SportFace.

