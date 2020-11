Uno studio dice che il plasma iperimmune non è efficace contro il coronavirus nei pazienti gravi (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Immagine: Pixabay)Quello che finora era parso uno strumento utile per dare qualche chance in più ai pazienti colpiti da forme gravi di Covid-19 potrebbe rivelarsi una chimera. Un nuovo studio, appena pubblicato sul New England Journal of Medicine, non ha rilevato vantaggi significativi nella somministrazione di plasma iperimmune. A differenza degli studi osservazionali finora noti, questa indagine è stata svolta con un approccio randomizzato controllato, proprio con lo scopo di confrontare gli effetti della terapia rispetto a un gruppo di controllo. Significa davvero che ci siamo illusi? Lo studio, chiamato plasmar, ha l’obiettivo esplicito di vederci chiaro sulla terapia a base di plasma iperimmune, ... Leggi su wired (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Immagine: Pixabay)Quello che finora era parso uno strumento utile per dare qualche chance in più aicolpiti da formedi Covid-19 potrebbe rivelarsi una chimera. Un nuovo, appena pubblicato sul New England Journal of Medicine, non ha rilevato vantaggi significativi nella somministrazione di. A differenza degli studi osservazionali finora noti, questa indagine è stata svolta con un approccio randomizzatollato, proprio con lo scopo di confrontare gli effetti della terapia rispetto a un gruppo dillo. Significa davvero che ci siamo illusi? Lo, chiamator, ha l’obiettivo esplicito di vederci chiaro sulla terapia a base di, ...

